"حزب الله": استهدفنا موقع المالكية وتموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من يوم الأربعاء 21-8-2024 تموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من يوم الأربعاء 21-8-2024 موقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية".‏