شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتله الحوار: إحالة الرئيس توصيات الحبس الاحتياطى تتفق مع مسار سياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام على النائب الأول لرئيس كتله الحوار، أن قرار الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعويض من تعرض للحبس الخاطئ هى قرارات تتفق مع مسار سياسى جديد.



وأشار نائب رئيس كتله الحوار أن ذلك المسار بدء بإلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة العفو وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدعوة للحوار الوطنى واستمراره، مضيفا أنه يجب أن نشجع هذا التوجه ونؤمن به كخارطة طريق.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.