شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى بعد إحالة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطى: وعد فأوفى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى درسا للعالم فى الإنسانية وحقوق الإنسان كما أن توجيهه برفع توصيات الحوار الوطني للحكومة يؤكد أنه ينفذ وعوده بعيدا عن الشعارات بلا أفعال، قائلا:"وعد فأوفى"

وأضاف أبو العلا في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التعديلات المقترحة على الحبس الاحتياطي تمثل نقلة نوعية نحو تخفيف واحدة من أكثر الأعباء القانونية على كاهل المواطن المصري، وحل قضية من أهم القضايا التي طالما تحدثنا عنها بلا نتيجة.

وقال أبو العلا، أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين ودعمه للحوار الوطنى.

وأكد رئيس الحزب العربى الناصرى، أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن توصيات الحوار الوطنى تعني أن الحوار حقق نجاحا كبيرا للصالح العام للوطن والمواطنين، كما أنها تعد بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها جميع أبنائه، وأن الجمهورية الجديدة وطن يتسع الجميع.

وأشار أبو العلا، إلى إن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية والقانونية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يليق بمفهوم الجمهورية الجديدة وتاريخ وقيمة ومكانة الدولة المصرية.

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى انحياز للعدالة والنهوض بملف حقوق الإنسان.

وقال أبو العلا، أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين ودعمه للحوار الوطنى.

وأكد رئيس الحزب العربى الناصرى، أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن توصيات الحوار الوطنى تعني أن الحوار حقق نجاحا كبيرا للصالح العام للوطن والمواطنين، كما أنها تعد بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها جميع أبنائه، وأن الجمهورية الجديدة وطن يتسع الجميع.