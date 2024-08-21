شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ توصيات الحبس الاحتياطى خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر مرة أخرى التزامه بتعزيز المبادئ الدستورية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى.



وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العدالة الجنائية، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم استخدامه فقط عند الضرورة.



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الخاصة بتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، مع التأكيد على ضرورة تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.



وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.