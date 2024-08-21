شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية: إحالة الرئيس السيىسى توصيات الحبس الاحتياطى للحكومة انتصار للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات فخامته بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، قائلا: الرئيس انتصر لفكره الحوار الوطني ودائما ما يقدم كافة الدعم بكافة مراحل وخطى الحوار الوطني مما يعكس وجود تلاحم واستكمال مراحل تنفيذ مخرجات الحوار.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن إحالة التوصيات للحكومة للتنفيذ يعطي مزيد من الشرعية والثقة في إدارة الحوار الوطني في نجاحها في اختراق الملفات الشائكة والعمل على وضع حلول ومقترحات بناءا على الاستماع للقوى السياسية والحزبية التي طالما شاركت برؤيتها وأفكارها ومن خلال المناقشات التي اتسمت بالتعدد والشفافية في الطرح تم استخلاص مخرجات قابلت بموافقة فخامة الرئيس.

وأشار عبد الهادي، إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة التوصيات لأفعال على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا مسؤوليته في إعداد مشروع قانون للاجراءات الجنائية، فكل هذه الأدوار تقود لمناخ حقوقي جيد ومسارا ناجحا وحقيقى للمشهد السياسي في مصر، بما يتوافق ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت على ضرورة احترام حقوق وحريات المواطن.

وأضاف عبد الهادي، أن الحوار الوطني بما يحمله من مناخ سياسي ديمقراطي، أصبح حالة متفردة وأكد على أن الحوار سيظل اللغة الديمقراطية لاي مجتمع متحضر وناجح، مشيرا إلى أن استطاع أن يخترق اصعب الملفات ونجح في الخروج بتوصيات ترضي الجميع وتنال إعجاب القيادة السياسية مما يبشر بنجاحه وقوة تأثيره.