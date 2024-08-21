شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحبس الاحتياطى يعزز العدالة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي برفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحُبس الاحتياطي إلى الحكومة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتطبيق الإصلاحات القانونية المطلوبة.



وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن هذه التوصيات تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين وتؤكد التزام الرئيس السيسى بتنفيذ ما تعهد به خلال الحوار الوطني، ما يعكس حرص الدولة على الاستماع لجميع الآراء والمقترحات والعمل على تحقيق توافق وطنى في القضايا المصيرية.



وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بالجهود المبذولة خلال جلسات الحوار الوطني التي عالجت قضية الحبس الاحتياطي بدقة وحساسية.



واختتم فرعون تصريحاته بتأكيده على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وضرورة تعاون كل الجهات المعنية لإنجاز التوصيات في سياقها التشريعي المطلوب.