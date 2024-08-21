شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آيات حداد: توصيات الرئيس السيسى بشأن الحبس الاحتياطى تحول بمنظومة العدالة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديلات الحبس الاحتياطي.



ووصفت النائبة آيات الحداد خلال تصريحها ل ”الخليج 365” هذه القرارات بأنها خطوة هامة وجوهرية نحو تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين في مراحل التحقيق والاحتجاز، مما يعزز من احترام حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.



وقالت "الحداد" إن هذه التعديلات تمثل رؤية مستقبلية تعزز من حقوق المتهمين، حيث تعمل على تقليل الفترات الزمنية التي يمكن خلالها احتجاز المتهمين قبل المحاكمة، مما يقلل من حالات الحبس الاحتياطي التي قد تتجاوز المدة القانونية، والتي طالما كانت مثار انتقاد من قبل العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.



وأشارت النائبة إلى أن هذه التعديلات تحقق التوازن المطلوب بين حماية أمن المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مؤكدة إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز زيادة ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري.

ونوهت إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة في طريق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الإنسان وتضمن حماية كرامة المواطن المصري في كل مراحل العملية القضائية.