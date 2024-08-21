عمداء جدد بالأزهر.. حمودة وسليم للغة العربية بالمنوفية والزقازيق ولطفي لشريعة تفهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور ضياء فتحي عبد العزيز حمودة، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنوفية؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد لطفي، أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وأصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور علي عبد اللطيف عبد الرحمن سليم، أستاذ الأدب والنقد وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث بالزقازيق؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رجب أحمد أبو سالم، الأستاذ المساعد بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنوفية؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد السعودي إبراهيم عبد الحميد، رئيس قسم التاريخ والحضارة ، بكلية اللغة العربية بالزقازيق؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.