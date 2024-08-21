3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل ثلاثة موظفين في مدرسة سانسكي موست في شمال غرب البوسنة الأربعاء داخل مبنى المؤسسة التعليمية، على يد زميل لهم فتح النار من بندقية رشاشة قبل أن يحاول الانتحار، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة عدنان بيغانوفيتش للإذاعة الوطنية (BHR1)، «هذا الرجل الذي استخدم سلاحاً عسكرياً، بندقية رشاشة، قتل ثلاثة موظفين في المدرسة وحاول الانتحار» في المكان.

وأشار إلى أنّ الضحايا هم «مدير المدرسة وسكرتيرة ومدرّسة لغة إنجليزية».

وأضاف أنّ المهاجم الذي أصيب بجروح خطيرة نُقل إلى مستشفى في بانيا لوكا (شمال).

من جهته، أفاد المستشفى بأن الرجل أصيب في صدره لكنّه صاحٍ ويجب أن يخضع لعملية جراحية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنّه «تمّ تنبيه الشرطة من قبل أشخاص يسكنون قرب المدرسة»، مضيفا أنها «عثرت في الموقع، في مبنى المدرسة، على جثث الضحايا الثلاث وعلى المهاجم مصاباً».

ولم تعلّق الشرطة على دوافع المهاجم.

غير أنّ وسائل إعلام محلية أفادت بأنّه كان يعمل بوّاباً في المؤسسة وكان مستهدفاً بإجراءات تأديبية. وأطلق النار على زملائه خلال اجتماع تحضيري للعودة إلى المدرسة، بحسب تقارير إعلامية.

ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات.