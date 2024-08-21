العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني وابنته قبالة إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت صحيفة ديلي تليجراف اليوم الأربعاء عن رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية قوله إنه جرى العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته في اليخت الغارق قبالة إيطاليا.
ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت صحيفة ديلي تليجراف اليوم الأربعاء عن رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية قوله إنه جرى العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته في اليخت الغارق قبالة إيطاليا.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية