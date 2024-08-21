صفارات الإنذار تدوي في زرعيت على الحدود مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار مرة أخرى في مستوطنة زرعيت على الحدود مع لبنان، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام العربية ، يأتي هذا التصعيد في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بين الجانبين.

وكانت المنطقة قد شهدت في الأيام الماضية سلسلة من التوترات والاشتباكات، مما يزيد من القلق بشأن الوضع الأمني على الحدود. وتواصل السلطات الإسرائيلية التعامل مع الوضع، بينما تراقب الأوضاع بشكل مستمر لضمان سلامة السكان.

سرايا القدس: أسقطنا مسيرة تابعة لقوات الاحتلال أثناء تصدينا للقوات المقتحمة لطوباس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن مقاتليها من إسقاط مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة جرت في بلدة عقابا بمحافظة طوباس في الضفة الغربية.

وذكرت السرايا في بيان لها أن الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام البلدة، حيث تصدى المقاتلون للقوات المقتحمة، مما أدى إلى إسقاط المسيرة. وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار تصاعد المقاومة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني بثلاث غارات على مديرية الصليف بالحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنت ثلاث غارات جوية على مديرية الصليف في محافظة الحديدة اليمنية.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع حيوية في المديرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة. ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء هذا العدوان.

يأتي هذا التصعيد في إطار النزاع المستمر في اليمن، حيث تشهد مناطق عديدة في البلاد غارات جوية واشتباكات بين قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات من جهة، وجماعة أنصار الله من جهة أخرى، مما يزيد من معاناة المدنيين في تلك المناطق.

الإعلامي الحكومي: 4 شهداء و18 جريحًا في مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة صلاح الدين

أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن 4 شهداء و18 جريحًا سقطوا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة. وأوضح أن هذه المدرسة كانت تؤوي نازحين فارين من القصف المتواصل، لتصبح هدفًا لقصف آخر أوقع المزيد من الضحايا.