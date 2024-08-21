شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: إحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى للحكومة تعكس دعم الرئيس للحريات والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليه.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مصر تعيش حالة استثنائية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة؛ وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تؤكد ذلك وتعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حرصه ودعمه الكامل لملف الحقوق والحريات.

وأشار الدكتور على مهران، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، وفتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم في حياة آمنة وعادلة.