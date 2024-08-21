مروان حمادة: كلامي حول التصعيد جاء في معرض التحليل الصحافي وليس كسياسي والحديث اخذ أكثر من ابعاده

اشار النائب مروان حمادة تعليقا على حديثه الذي انتشر وتحدث فيه عن تصعيد كبير خلال الايام والساعات المقبلة انطلاقاً من الجولان، الى أنّ "الحديث اخذ أكثر من ابعاده، وانه بنى تصريحه بناء على وقائع ميدانية مقلقلة خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية".

وأوضح حمادة في حديث الى قناة "الجديد"، أنّ "كلامه جاء في معرض التحليل الصحافي وليس كسياسي بناه على ان مغادرة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى واشنطن من دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات، دفعه الى التحذير من التصعيد من قبل العدو الاسرائيلي".

وفي حديث الى قناة "MTV"، لفت حمادة الى ان توقعاتي مبنية على تطورات الميدان التي تظهر مشاريع العدو، وعلى وقائع دبلوماسية والضبابية حول استئناف مفاوضات الدوحة، وموضوع الحرب ليس محسوماً.