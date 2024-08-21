شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار تسجل وفاة و27 إصابة بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

تفشي جدري القرود

الدمام - شريف احمد - سجلت السلطات الصحية في الكوت ديفوار 28 حالة إصابة بجدري القرود بينها حالة وفاة.وقال نائب مدير المعهد الوطني للصحة العامة في الكوت ديفوار داودا كوليبالي: إنه منذ اكتشاف الحالة الأولى في بداية شهر يوليو في تابو لوحظت حالات أخرى في أبيدجان وداخل البلاد.وأضاف أن الوضع ما يزال تحت السيطرة وأن السلالة التي تم إخضاعها للتحليل المخبري تختلف عن تلك المميتة التي ظهرت في الكونغو الديمقراطية.يذكر أن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت قبل أسبوع حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القرود "إم بوكس" في القارة داعية إلى "التحرك" للحد من انتشاره.