شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الإرهاب

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم، أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "مستونغ" بإقليم بلوشستان.وأشارت إلى أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال تبادل إطلاق النار ينتمون إلى تنظيم "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابي المحظور، وكانوا متورطين في اغتيال نائب مفوض الأمن والإدارة في منطقة بنجغور بالإقليم "ذاكر علي" قبل أيام.وأكد الجيش عزمه على إحباط جميع مخططات زعزعة الاستقرار والأمن والتنمية والتقدم في إقليم بلوشستان.