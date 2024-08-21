الخارجية الروسية: تصريحات الخارجية الألمانية كاذبة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات ألمانيا حول تبادل المعلومات مع روسيا عن تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا في بحر البلطيق، عارية عن الصحة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لزاخاروفا اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات ممثل الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، الذي قال في وقت سابق إن برلين "تتبادل بعض المعلومات مع موسكو" حول الهجمات الإرهابية على خطي الأنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".

وأضافت زاخاروفا: "على مدى عامين تقريبا، استجاب الجانب الألماني لجميع طلبات السلطات الروسية المختصة بشأن قصف (السيل الشمالي) حصرا بردود وأعذار واهية، دون أي وثيقة واحدة تتضمن أية معلومات واقعية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن كلمات السيد فيشر غير صحيحة تماما، وتابعت: "دعونا نصفها، لنسهل عمل المترجمين إلى الألمانية، بأنها: كذب".

ووقعت انفجارات خطي أنابيب "السيل الشمالي-1"، و"السيل الشمالي-2" في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة، فيما أفادت الشركة المشغلة لخطي الأنابيب Norg Stream AG، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفجيرات "السيل الشمالي" بأنها أعمال إرهاب دولي، مشيرا إلى المسؤولية عنها تقع على عاتق الأنغلوساكسونيين، الذين "لم تعد العقوبات المفروضة على روسيا كافية بالنسبة لهم، فانتقلوا إلى التخريب".

الخارجية الروسية: مشروع أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" على درجة عالية من الجاهزية

أكدت وزارة خارجية روسيا أن مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" من روسيا إلى الصين عبر منغوليا على مستوى عال من الجاهزية، وسيبدأ تدفق الغاز بعد الاتفاق على الأسعار وحجم الإمدادات.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على المعلومات التي تفيد بأن منغوليا لم تدرج خط أنابيب الغاز في خطتها للتنمية الوطنية حتى عام 2028، قائلة إن "المشروع على درجة عالية من الجاهزية، وبدء التنفيذ العملي سيكون ممكنا فور الاتفاق مع الجانب الصيني على الأسعار وحجم إمدادات الغاز وتوقيع الوثائق الملزمة".

وأشارت إلى أن المفاوضات حول هذه المسألة جارية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة البترول الوطنية الصينية.

وأضافت: "لئن كان الشركاء المنغوليون في البداية يريدون أن يقتصر دورهم على دولة عبور فقط، فإنهم الآن يفكرون في إمكانية استخدام جزء من خط أنابيب الغاز الرخيص لتطوير اقتصادهم وصناعتهم وبنيتهم ​​التحتية".

وأشار رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في وقت سابق من اليوم خلال الاجتماع الدوري الـ29 للجنة الحكومية الروسية الصينية المشتركة بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، إلى أن الشراكة الروسية الصينية في مجال الطاقة تزدهر، وأن روسيا تتصدر لائحة موردي النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى بما فيها النووية إلى الصين.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشرنيشنكو يوم أمس ازدياد حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% مسجلا رقم 113 مليار دولار.