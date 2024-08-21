خبير يكشف مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مدى تأثير التوربينات العلوية لسد النهضة على كميات المياه بالنيل الأزرق.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي، إن توربينات سد النهضة حال تشغيلها بالكامل لا تمرر سوى 60 مليون متر مكعب من المياه، في حين أنه من المفترض أن يمر ما يقرب من 600:500 مليون خلال منتصف فترات موسم الأمطار ( يوليو وأغسطس وسبتمبر)، بمعنى أن تشغيل التوربينات أو إغلاقها لا يغني ولا يثمن من جوع".

وتابع شراقي: بدأت أثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة خلال يوليو الماضي ومن المنتظر أن ينتهي مطلع ديسمبر 2024 ليتم فتح بوابات السد لتدفق المياه في المصب.

وانتشرت الفترة الأخيرة أنباء تفيد بغلق التوربينات العلوية لسد النهضة الإثيوبي خلال موسم مطر 2024 وتقليل حجم المياه بالنيل الأزرق.

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