آلاف الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لـ"صوم العذراء" في دير درنكة بأسيوط - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

اختتم آلاف الأقباط احتفالاتهم بصوم السيدة العذراء في ديرها بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، والتي استمرت لمدة 15 يومًا، إذ يتوافد آلاف الزائرين على مدار أسبوعين خلال شهر أغسطس من كل عام إلى دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط للاحتفال بصوم العذراء وإحياء ذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى مصر للاختباء من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح في فلسطين.

ويحرص المشاركون على أداء الصلوات والاستمتاع بالخلوات الروحية بالقرب من المغارة التي احتمت بداخلها العائلة المقدسة أثناء فترة تواجدها بالجبل، إذ تُعد من أهم الأماكن داخل الدير التي نالت بركة العائلة المقدسة.

وتُعد زفة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، أو ما يُعرف بموكب الملكة، من أهم المراسم التي يحرص عليها آلاف الأقباط خلال صوم العذراء، ويظهر القساوسة والرهبان مصطفين في صفين خلف الأيقونات، ويأتي من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح، فيما يتواجد في موكب "الدورة" نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، الذي يشير إلى شعب الكنيسة بالبركة والمحبة والسلام.

ووفر مسئولو دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط سيارات خاصة وطفطف لنقل الزائرين داخل الدير، كما تم تركيب مصعد لتسهيل صعود كبار السن إلى كنيسة المغارة بالدير.

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة، وفرضت مديرية أمن أسيوط إجراءات أمنية مشددة لتأمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة، بما في ذلك وضع بوابة إلكترونية على البوابة الرئيسية للكشف عن المعادن ومنع وقوف السيارات.

جدير بالذكر أن دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة يُعد من أشهر الأديرة في مصر والعالم، كونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، ويقع الدير على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة، ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر، وكانت كنيسة المغارة تُستخدم للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة.