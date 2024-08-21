ضبط عاطل بحوزته 120 "فرش حشيش" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، خلال ترويجها بالطريق العام بالقرب من مستشفى حميات دسوق.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، تفيد بإتجار المدعو "ص. م. م" عاطل، 34 عامًا، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، في جوهر الحشيش المخدر، ويتخذ الطريق العام في نطاق مدينة دسوق لممارسة نشاطه الإجرامي.

توجهت حملة أمنية من الإدارة برئاسة المقدم حامد القرضاوي، إلى مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه أثناء ترويجه مخدر الحشيش على طريق المستشفى العام بناحية مستشفى حميات دسوق، وعُثر بحوزته على 120 فرش حشيش، و1000 قرص تامول، ومبلغ 320 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لاستخدامه في نشاطه الإجرامي لتسهيل الاتصال على عملائه، وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الموعد القانوني المحدد.