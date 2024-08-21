محمود سعد عن حادث "الدائري": لا بد من وجود رقابة على الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي محمود سعد، على حادث الطريق الدائري، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلى نفق حازم حسن في الجيزة.

وفي بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" قال سعد، إن حادث الطريق الدائري المؤلم وقع نتيجة الفوضى وعدم التزام سائقي النقل بالمواعيد المحددة للسير على الطرق، متسائلًا: "هو فيه عربيات نقل بتمشي على الدائري الصبح؟"

وتابع سعد: "كل شوية حوادث مميتة بسبب الفوضى وغياب الرقابة على الطرق السريعة، وكل يوم أسأل نفسي هو مفيش حادثة النهاردة على الدائري"، مضيفًا: "النقل الثقيل له موعد محدد للسير على الطرق بالمدن".

وأكمل سعد: "عملنا كوبري عشان يفك أزمة المحور في اتجاه ميدان لبنان، تبص تلاقي لجنة ثابتة في وشك، إحنا عملنا الكوبري وصرفنا عليه ملايين عشان الطريق يكون سالك، نيجي نعمل لجنة تعطل الطريق!".