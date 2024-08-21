شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

منح القانون الجديد للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بعض الصلاحيات التى تم منحها للتحالف الوطنى فى سبيل تحقيق أهدافه وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 4:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدنى، أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن استثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـى تلـك الشـركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.

4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـى تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلى، وإنمـاء المشاركة فى الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـى سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـارى أو نظام المسح الميدانى أو غيـره مـن الأنظمـة التـى تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.