إصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري، أمس، بأن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها وفقدان محركها.

ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن «السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة»، لافتة إلى أن «السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات».

وأشارت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى أن الربان كان قد أفاد في وقت سابق بأن «زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص».