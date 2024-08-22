مصر: استمرار حرب غزة السبب الرئيسي في تصاعد المواجهة بالإقليم

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن استمرار الحرب في قطاع غزة هي السبب الرئيسي في تصاعد حدة التوترات والمواجهة في الإقليم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي، من بيني وونج، وزيرة خارجية أستراليا، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد.

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزيرين ناقشا عدداً من الموضوعات الإقليمية، على رأسها الحرب في غزة، حيث أشادت وونج بالدور المصري منذ اندلاع الأزمة والمساعي المصرية الحثيثة التي تستهدف وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع الجانبين الأميركي والقطري، بهدف وقف الحرب بصورة فورية، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكداً موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.

وأشار إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعب معه احتواء الأزمة، مستعرضاً محصلة الاتصالات التي قامت بها مصر مع مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتحقيق التهدئة وضبط النفس.