10 قتلى بتفجير انتحاري بمقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 من أفراد قوات الأمن ومدنيان وانتحاري، إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في مقديشو. وقال متحدث باسم الشرطة إن أفراد الأمن حاولوا إيقاف السيارة أثناء اقترابها بسرعة من نقطة التفتيش.

وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وأوضحت الشرطة أنه قد تم إحباط هجوم آخر في المنطقة ذاتها بعد ذلك بوقت قصير. وأضافت الشرطة أن قوات الأمن عثرت على سيارة محملة بالمتفجرات، وقامت بتنفيذ تفجير تم التحكم فيه، بناء على تلقيها بلاغاً.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، كانت قنبلة تم تفجيرها عن بُعد، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً في مطعم بمقديشو.

وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن جميع تلك الهجمات.