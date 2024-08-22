موسكو تشهد واحدة من أكبر هجمات الطائرات المسيرة

أسقطت روسيا 45 طائرة بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك 11 طائرة فوق منطقة موسكو. حيث ذكرت السلطات الروسية أن موسكو تعرضت لأحد أكبر الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار أوكرانية منذ بدء القتال في عام 2022، وقالت إنها دمرت كل تلك الطائرات المتجهة نحو العاصمة. وتأتي هجمات الطائرات بدون طيار في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية التقدم في منطقة كورسك الغربية في روسيا.

الدفاعات القوية

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تليجرام: «كانت هذه واحدة من أكبر المحاولات على الإطلاق لمهاجمة موسكو باستخدام طائرات بدون طيار». وأضاف أن الدفاعات القوية حول العاصمة جعلت من الممكن إسقاط جميع الطائرات بدون طيار قبل أن تصل إلى أهدافها المقصودة. وتداول بعض قنوات التواصل الاجتماعي الروسية مقاطع فيديو لطائرات بدون طيار يتم تدميرها على ما يبدو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، والتي تقوم بعد ذلك بتشغيل أجهزة إنذار السيارات. وأعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عن وقوع هجوم «جماعي» على منطقته، لكنه قال إن جميع الطائرات بدون طيار البالغ عددها 23 طائرة تم تدميرها.

صراع بري

في حين تورطت أوكرانيا في صراع بري في شرق أوكرانيا، حيث كان الروس يتقدمون ببطء وبتكلفة باهظة لكلا الجانبين، كانت كييف تهاجم روسيا أيضًا بطائرات بدون طيار. واستهدفت أوكرانيا مصافي النفط والمطارات في محاولة لإضعاف القدرة القتالية لروسيا، كما استهدفت العاصمة عدة مرات. لقد أدى التوغل الجريء في روسيا إلى رفع الروح المعنوية في أوكرانيا بنجاحها المفاجئ وتغيير ديناميكية القتال. ولكن من غير المؤكد إلى متى ستتمكن أوكرانيا من الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها في كورسك. كما فتحت جبهة أخرى في القتال؛ حيث كانت القوات الأوكرانية في حالة من الإرهاق الشديد بالفعل. وتأتي المكاسب في كورسك في الوقت الذي تستمر فيه أوكرانيا في خسارة الأرض في منطقتها الصناعية الشرقية دونباس.

تقدم إضافي

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في تقريره اليومي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين حققوا تقدما إضافيا في توغلهم في كورسك، والذي دخل الآن أسبوعه الثالث. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن 31 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم الأوكراني على روسيا في السادس من أغسطس، نقلا عن مصدر لم تسمه في الخدمة الطبية ـ وهي أرقام من المستحيل التحقق منها. وأضافت أن 143 شخصا أصيبوا بجروح، منهم 79 نقلوا إلى المستشفى، بينهم أربعة أطفال.

حصار ومنع

كما أن الهجمات التي شنتها أوكرانيا على ثلاثة جسور فوق نهر سيم في كورسك، في مناطق لا تسيطر عليها، من شأنها أن تؤدي إلى حصار القوات الروسية بين النهر والتقدم الأوكراني والحدود الأوكرانية. ويبدو أن هذه الهجمات تعمل بالفعل على إبطاء استجابة روسيا لتوغل كورسك.

وقال مركز أبحاث في واشنطن إن القوات الأوكرانية يبدو أنها تستهدف جسور عائمة ومعدات هندسية عائمة روسية فوق نهر السيم في منطقة تقع إلى الغرب من نقطة التقدم الأوكرانية.

ورغم قلة التفاصيل المتاحة، يبدو أن أوكرانيا تسعى بنشاط إلى منع الروس من عبور النهر.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من Planet Labs PBC التي حللتها وكالة AP حريقًا كبيرًا في نهر السيم بالقرب من قرية كراسنوكتيابرسكوي.

واندلع الحريق على الضفة الشمالية للنهر، ويبدو أن حريقًا آخر اندلع في القرية نفسها. مثل هذه الحرائق شائعة بعد الهجمات وغالبًا ما تشير إلى مكان وقوع القتال المستمر على الخطوط الأمامية.

النخب الروسية

فيما يقول نايجل جولد ديفيز، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، إن النخبة في روسيا يمكن وصفها بأنها في حالة من «الامتثال غير السعيد». وأضاف أنهم غير راضين عن الوضع الراهن، لكنهم يخشون من هو الذي سيفوز إذا ما نشأ صراع على الزعامة.

وقال المحللون إنهم ربما يأملون في أن يكون رد فعل بوتن على الأحداث في كورسك متوافقا مع النمط الذي يتسم بالبطء في البداية في الاستجابة للأزمة قبل أن يتمكن في نهاية المطاف من الانتصار.

وهذا أمر شوهد منذ الأيام الأولى له في السلطة - بدءًا من غرق غواصة نووية قبل 24 عامًا تم تسميتها باسم معركة كورسك.

وبدا بوتن أيضًا بطيئًا في الرد على انتفاضة يونيو 2023 التي قادها رئيس مجموعة فاغنر بريجوزين، والتي أصبحت التحدي الأكثر خطورة لسلطته حتى الآن.

وبعد أن هدأ التمرد، سُمح في البداية لبريجوزين بالبقاء حراً، لكن الخبراء قالوا إن بوتن «حصل في النهاية على الضحكة الأخيرة» عندما قُتل زعيم المرتزقة بعد شهر في حادث تحطم طائرته الخاصة الذي لا يزال غامضًا.

ومع دخول الهجوم الأوكراني أسبوعه الثالث، سعى بوتن إلى الالتزام بجدول أعماله، بل حتى شرع في رحلة لمدة يومين إلى أذربيجان، دون أن يذكر الأزمة. وفي يوم الثلاثاء أشار إليها بإيجاز، ووعد «بمحاربة أولئك الذين يرتكبون الجرائم في منطقة كورسك».

وقال شولمان إن بوتن، في ظل قمع المعارضة الداخلية والسيطرة القوية على وسائل الإعلام، يستطيع أن يتحمل اتخاذ القرار «الساخر تماما» بتجاهل ما يحدث في منطقة كورسك.

ومع ذلك، كلما طال أمد الهجوم الأوكراني، كلما زادت التحديات العسكرية والسياسية التي يفرضها.

روسيا:

يبدو أن روسيا تكافح من أجل إيجاد القوات المناسبة لصد الهجوم الأوكراني.

وعلى الرغم من وعدها بعدم إرسال المجندين إلى الجبهة، فإن روسيا تنشرهم في منطقة كورسك دون تدريب كافٍ

يقول المحللون إن الاحتياطيات يتم استدعاؤها أيضًا، حتى تتمكن روسيا من تجنب سحب قواتها من منطقة دونباس في أوكرانيا

أدى نقص القوى العاملة إلى دفع السلطات إلى محاولة إغراء الروس للخدمة من خلال تقديم رواتب كبيرة، وتجنيد المدانين