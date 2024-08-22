هجوم سيبراني من العراق على وزارة الدفاع الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ فريق فاطميون الالكتروني هجوما سيبرانيا، واسع النطاق مصدره العراق، طال الموقع الرسمي للأمن السيبراني التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية .

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) المجهزة بمقاتلات أف-35C ، بالاضافة إلى الطائرات المقاتلة F/A-18 Block III، دخلت منطقة مسؤولية القيادة في الشرق الأوسط.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) ، هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الاسطول المدمر (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (CVW-9).