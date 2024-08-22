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شاهد.. بوتين يقبل نسخة من القرآن الكريم ويستمع لسورة الأنفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقبيل نسخة من القرآن الكريم خلال زيارة قام بها إلى مسجد "النبي عيسى" في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

ووصل "بوتين" إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.

وتمت تلاوة الآية الكريمة "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" من سورة (الأنفال)، وترجم معناها للرئيس الروسي.

ومسجد النبي عيسى هو نموذج للعمارة في آسيا الوسطى. ويتكون المسجد من طابقين و يستوعب 5 آلاف مصل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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