تامر أمين عن حادث الدائري: "السائق المتسبب نام أثناء القيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي تامر أمين على حادث الطريق الدائري، الذي وقع في ساعات الصباح الأولى اليوم أعلى نفق حازم حسن في الجيزة، أصيب خلاله 24 شخصًا.

وقال خلال برنامج "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، إن الصور المنتشرة لحادث التصادم على الطريق الدائري أظهرت السائق المتسبِّب بالحادث "نام ونعس"، مما أدى إلى اصطدامه بـ 12 سيارة، ولله الحمد لم تسفر الحادثة عن أية حالات وفاة.

وتابع الإعلامي تامر أمين، مخاطبا شركات النقل، "رفقا بالسواقين.. في سواقين مش بيناموا عشان يشتغلوا، دول بشر وأكيد هيتعبوا".

واقترح مقدم "آخر النهار" تحديد حد أقصى لساعات القيادة لسائقي النقل بشكل يومي يضمن انتباه السائقين وتفادي وقوع حوادث مماثلة نتيجة الإرهاق والتعب.