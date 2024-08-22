حدث ليلًا| مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة ووظائف برواتب تصل لـ38 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن حادث قطار برج العرب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري / مرسي مطروح والمنتظم أجراس وأنوار ومعين عليه خفير مزلقان محمد محمد سعيد بهنسي، وعليه حراسه مرورية محمد عبد الصمد (أمين شرطة)، لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة الى محرم بك، اقتحمت سيارة نقل المزلقان وتصادمت مع القطار.

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خبير يكشف مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مدى تأثير التوربينات العلوية لسد النهضة على كميات المياه بالنيل الأزرق.

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وزير الأوقاف يبحث التعاون المشترك مع سفير كازاخستان بالقاهرة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين.

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الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الزراعة والري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.

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أول امرأة تعمل كمشغل نظم تحكم في مصر.. من هي إسراء ياسر؟

وجهت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الشكر لإسراء ياسر، أول امرأة تعمل كمشغل نظم تحكم في مصر بقطار العاصمة.

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زيارة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمستشفى "أم المصريين" واستجابة لمريض.. ماذا حدث؟

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى أم المصريين؛ للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين، ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

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على مرحلتين.. "العمل": 3500 فرصة عمل للشباب في هذا الموعد

تفقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، مكتبي تراخيص عمل الأجانب والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسكندرية.

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من المنيب وفيصل للهرم في دقائق.. أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص - صور

تواصل وزارة الإسكان، تنفيذ محور عمرو بن العاص، والذي يُعد أحد أهم المحاور الجديدة الذي يتم تنفيذه في محافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية.

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محمود سعد عن حادث "الدائري": لا بد من وجود رقابة على الطرق السريعة

علق الإعلامي محمود سعد، على حادث الطريق الدائري، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلى نفق حازم حسن في الجيزة.

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