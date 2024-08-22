مجلس السيادة السوداني يشكر مصر ويعلن إرسال وفدا إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدر مجلس السيادة السوداني بيانًا، أعلن فيه إرسال وفد سوداني إلى القاهرة للقاء الوفد الأمريكي، لاستمرار التشاور حول مفاوضات إنهاء الحرب، مقدما الشكر لمصر على جهودها في وقف الصراع ودعم الأشقاء السودانيين واستضافتهم.

وجاء في بيان مجلس السيادة السوداني: "إيمانًا من حكومة السودان بأهمية رفع المعاناة عن كاهل السودانيين والتي نتجت عن انتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم وحرماتهم.

وتابع مجلس السيادة في بيانه: " وتقديرًا من الحكومة لمجاهدات الشعب السوداني ووقفته الصلبة مع قواته المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات النظامية في معركة الكرامة، تم الاستجابة للدعوة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية لحضور وفد للتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023".

وأشار البيان: "تثمن حكومة السودان عاليًا الجهود التي ظلت تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ اندلاع حرب ميلشيا آل دقلو الإرهابية، سيما استضافتها للسودانيين وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم ينعقد لظروف تتعلق بوفد الولايات المتحدة الأمريكية".

وقررت حكومة السودان إرسال وفد حكومى للقاهرة للقاء الوفد الأمريكي وقد وصل اثنان من أعضاء الوفد إلى القاهرة منذ يوم الإثنين 19 أغسطس 2024، وما زال هناك في انتظار التحاق الوفد بهما.