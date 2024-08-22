شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: أمننا القومى خط أحمر لا يمكن المساس به ونتنياهو يخشى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن محور حماية الأمن القومى الوارد فى برنامج الحكومة الجديد من أهم المحاور، فسيظل الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به، وهذا ما يتفق عليه القيادة السياسية وكل أطياف الشعب المصرى، فإن المساس بحدودنا أمر مرفوض ولا نقبل به، ولدينا القدرة على دحض كل مخطط يهدف إلى ذلك.

وأكد العوضى، على أن نتنياهو يدرك جيدا هذا ويعلم حجم مصر ومكانتها وقوتها الإقليمية التى تجعله يفكر كثيرا قبل خرق أى اتفاقيات مبرمة مع مصر.

وأشار العوضي في لقاء مع الخليج 365، إلى ان الأمن القومى المصرى لن يكتمل بعيدا عن المقوم العسكرى، وهذا ما أدركته القيادة السياسية منذ سنوات، وعكفت على إبرام صفقات فى غاية الأهمية من أجل تسليح المؤسسة العسكرية، لرفع جاهزيتها بكل قوة وسرعة من الناحية التدريبية والإمدادات العسكرية، لتستطيع حماية الحدود وفرض الأمن والأمان وسيادة الدولة على أراضينا.

وأوضح أن أخطر التحديات أمام مصر يتمثل في اشتعال الأزمات والصراعات فى بؤر مهمة، مثل السودان وغزة وليبيا، بجانب الهجمات المتبادلة فى لبنان واليمن، والتي تشكل خطورة كبرى على الحدود فى ظل تعدد الجبهات التى تنعكس على الداخل، والتى قد ينجم عنها انفلات أمنى فى بعض البلدان المحيطة مع التخوف من عودة التنظيمات التكفيرية بالمنطقة، مما يهدد الأمن القومى بعد معركة انتصرت بها الدولة على الإرهاب.