الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان ومواقع لحزب الله الليلة الماضية

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "في هجوم واسع النطاق خلال الليلة الماضية،هاجم الجيش الاسرائيلي ودمر أهدافًا لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان".

وأضاف ك"شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي خلال الليل هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان".

وزعم انه "من بين الأهداف التي تم استهدافها، مخازن أسلحة، مبانٍ عسكرية، ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

هذا وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، وقصفت مدفعيته الثقيلة بعشرات القذائف أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.