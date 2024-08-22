شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: هجوم أوباما علي كان شخصياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب على تصريحات الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي.

حيث قال ترامب خلال تجمع انتخابي في أشيبورو بولاية نورث كارولينا الأربعاء إن خطاب أوباما في المؤتمر الديمقراطي تحول لشخصه.

وأضاف أن “هجوم أوباما علي خلال المؤتمر الديمقراطي كان شخصياً”.

هجوم شديد اللهجة

جاء ذلك بعدما شن أوباما هجوماً شديد اللهجة على ترامب الثلاثاء.

ففي كلمة ألقاها في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي في شيكاغو، انتقد أوباما ترامب، معتبراً أنه لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية.

“كذب ترامب”

وقال أمام الحشود، إن ترامب البالغ 78 سنة لا يهتم سوى بمصالحه وأهدافه الشخصية، ويروج لنظريات مؤامرة مجنونة.

كما رأى أن لديه هوساً غريباً بحجم حضور تجمعاته الانتخابية.

كذلك أضاف أن المرشح الجمهوري يريد أن يعتقد الأميركيون أن بلادهم منقسمة بطريقة لا يمكن جسرها، قائلاً: “لا نريد 4 سنوات أخرى من حكم ترامب لأن النتائج ستكون أسوأ بكثير. لا نريد 4 سنوات من الفوضى والكذب”. ولفت إلى أن ترامب يرى السلطة أداة لمساعدة نفسه وأصدقائه الأغنياء فقط، ولا يهتم بالآخرين.

واتهم أيضاً الرئيس السابق بـ”القضاء على مشروع قانون حماية الحدود الجنوبية، لأنه رأى أنه سيضر بحملته الانتخابية”.

فيما أعرب عن اعتقاده بأن ترامب بات خائفاً من الخسارة أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

“شخص لطيف”

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان أشاد بسلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل قبل خطابهما في المؤتمر. وقال في تصريحات لشبكة “سي أن أن” مساء الاثنين: “أعتقد أنه رجل لطيف، لكنه كان ضعيفاً جداً في التجارة.. فإذا ألقينا نظرة على ما حدث لبلادنا من الناحية التجارية في عهده نرى أن الأمور كانت كارثية”.

كما أضاف: “يعجبني أوباما، فهو شخص لطيف، وأكن له ولزوجته كل الاحترام”.

خلافات عديدة

يذكر أن خطاب أوباما أتى فيما تستعر العديد من الخلافات حول قضايا جوهرية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخامس من نوفمبر المقبل.

إذ تعيش الولايات المتحدة ما يشبه الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ملفات الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التضخم وفرص العمل والغلاء، بالإضافة إلى بعض القضايا الاجتماعية كالإجهاض وغيرها.

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