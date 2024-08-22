ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في قطاع غزة إلى 15 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في قطاع غزة فجر اليوم إلى 15 شهيداً، والعديد من المفقودين والجرحى.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة شمال قطاع غزة أن 11 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدت أم وطفلها إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في المدينة، التي تعرضت أمس لقصف متواصل أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات النازحين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط