استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منزل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ثمانية شهداء وعدد من المصابين، معظمهم من الأطفال، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي العنيف، وتفجير مربعات سكنية كاملة، شرق مدينة دير البلح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط