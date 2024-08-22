مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لمخيم طولكرم في الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل

وشهد المخيم مواجهات مكثفة حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رد الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة في مخيم طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم. الاقتحام أثار حالة من التوتر الشديد بين السكان، حيث تستمر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وسط مخاوف من تصاعد العنف ووقوع إصابات بين المدنيين.