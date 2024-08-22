شديد الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وتوقعت "الهيئة"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت إنه يسود خلال الأيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء والوادي الجديد، على فترات متقطعة.