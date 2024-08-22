شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة يستهدف تمكين المجتمع المحلى.. استراتيجية لتنمية الموارد الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

أكد برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية دعم تمكين وحدات الإدارة المحلية، حدد برنامج عمل الحكومة آليات ذلك، من خلال الفصل بين تداخل ميزانيات المستويات المحلية واستقلالية كل مستوى محلي في إيراداته، وإصلاح النظام المالي المحلي من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المركزية، واستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات المحلية.

كما يشمل تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية من خلال إعادة النظر في نسب الوحدات المحلية من مواردها بالنسبة لموارد الموازنة العامة للدولة مما يسهم في زيادة الإيرادات للموارد المحلية وكذا نسبة الموازنة العامة للدولة.

وتضمن أيضا اعتماد مقترح تعديل الرسوم المحلية ومقابل الخدمات واعتماد لوائح الأنشطة والمشروعات من وزارة المالية، ودعم الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للإدارات المسئولة عن الإيرادات على المستوى المحلي، واستخدام أدوات التحول الرقمي في التحصيل والحصر للإيرادات الذاتية للمحافظات وإصلاح منظومة التحصيل وميكنتها.

