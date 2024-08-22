شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تصدر دورية شهرية لرصد وتحليل سياسات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

مواكبة لتنامي العلاقات المصرية الأوروبية وتدشينا لمرحلة جديدة من هذه العلاقات، ومع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيزها في كافة المجالات، تصدر الهيئة العامة للاستعلامات شهريا دورية "أوراق أوربية"، التي ترصد وتحلل البيانات الإعلامية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، ومجلس الاتحاد، والمفوضية الأوروبية.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات أن العلاقات المصرية الأوروبية تستند إلي تاريخ طويل، وأنها شهدت مؤخرا تطوراً كبيرا على كافة المستويات، مع حرص القيادة السياسية للجانبين المصري والأوروبي على تنميتها، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، ولما تمثله مصر من ثقل وأهمية استراتيجية لدول الاتحاد، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.

وأضاف رشوان أن الهيئة العامة للاستعلامات حرصت على متابعة ورصد وتحليل كل ما يصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من بيانات إعلامية تعكس سياسات الاتحاد داخليا وخارجيا، مع التركيز على ما يتعلق منها بمصر أو بما يهم مصر من قضايا إقليميا ودوليا. ولذا، تصدر الهيئة دورية "أوراق أوربية" بصفة شهرية لتوفر لقارئها رؤية واضحة وفهما لأبعاد وتوجهات السياسة الأوروبية وانعكاساتها على العلاقات المصرية الأوروبية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو زايد رئيس قطاع المعلومات والبحوث أنَّ دورية "أوراق أوربية" هي أحد إصدارات مركز الدراسات والبحوث الإعلامية والسياسية بالهيئة العامة للاستعلامات التي تغطي مختلف بقاع العالم جغرافيا وموضوعيا، وتضم بين دفتيها ترجمة دقيقة، وتحليلا وافيا لكل ما يصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من بيانات إعلامية وتصريحات لكبار المسئولين فيه، تلقي الضوء على سياساته وتوجهاته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستراتيجية.