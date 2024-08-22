"سرايا القدس": قصفنا بقذائف الهاون مقرًا لقيادة العدو في محور نتساريم

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، "أننا قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرًا يتبع لقيادة العدو في محور نتساريم"، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع ما يتسبب بمجازر مروّعة، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر طبية للجزيرة، عن "سقوط 22 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم".

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.