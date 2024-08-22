أمبري: رصد حريق في البحر الأحمر قبالة ميناء الصليف باليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، أنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني. وأشارت أمبري الى أن الواقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

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