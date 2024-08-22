نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي تأكيده أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع الرئيس الاميركي جو بايدن الليلة الماضية".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عربي بدولة وسيطة، أن "لا جدوى من عقد اجتماع القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتانياهو"، معتبرا ان "تصريحات وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن وضعت حماس بشكل غير دقيق على أنها من يعرقل الصفقة".
وذكرت الصحيفة، أن "إعلان بلينكن دعم نتانياهو للمقترح الأميركي مثير للحيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن مصدر سياسي: نتانياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن الليلة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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