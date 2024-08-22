نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال نفّذ 10,200 حالة اعتقال في الضفة منذ 7 تشرين الأول

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بلاغ، أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا بينهم امرأتان وطفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية".
وعليه، أكّدت أنّ "مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة بلغ 10,200 حالة اعتقال منذ 7 تشرين الأول 2023"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، أنّ "3 في قصف قوات الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".
ويأتي ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بينما واصلت قوات اسرائيلية حملات الاقتحامات والاعتقالات الليلية بمختلف مدن الضفة الغربية.
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