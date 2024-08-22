شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مصادرة طنين من مادة الميثامفيتامين مخبأة داخل بطيخ والان نبدء بالتفاصيل

تهريب المخدرات داخل أمريكا

تطوير أساليب التهريب

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أمريكيون مصادرة ما قيمته أكثر من 5 ملايين دولار من مادة الميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من البطيخ.وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى العثور على أكثر من طنين من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم الميث أو الآيس، عندما حاول رجل يقود مقطورة تجارية دخول الولايات المتحدة من المكسيك.وبعد التفتيش الدقيق، اكتشف مسؤولون 1220 طردًا ملفوفًا بالورق، ومخفيا داخل شحنة بطيخ.وفُحصت محتويات الطرود وتبين أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5 ملايين دولار.وفي وقت سابق من الشهر، رصد المسؤولون 508 عبوات مخبأة داخل شحنة من الكرفس في ظروف مماثلة.وأكدت الاختبارات أن العبوات تحتوي على مادة الميثامفيتامين، التي تقدر قيمتها السوقية بـ 755 ألف دولار.وذكرت روزا هيرنانديز، مديرة ميناء منطقة أوتاي ميسا، أن عصابات المخدرات تستمر في تطوير أساليب التهريب.وعلقت: سنواصل إيجاد طرق جديدة وأفضل لمنع هذه المخدرات الخطيرة وغيرها من السلع المهربة من دخول البلاد.