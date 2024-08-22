شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في أستراليا.. وهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح أنجوس هاينز، خبير الأرصاد الجوية الأسترالي، أنه من المتوقع أن تضرب الحرارة مناطق شاسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتواجه أستراليا مخاطر متزايدة لحدوث حرائق الغابات قبل أشهر من موسم حرائق الصيف. تسجيل درجات حرارة قياسية وذكرت الأرصاد الأسترالية، أن شتاء دافئ بشكل استثنائي سيحرق أجزاء من القارة، ويهدد بتسجيل درجات حرارة قياسية.

وأشار هاينز إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع عن متوسطها بما يتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية من تاونسفيل إلى ملبورن على الساحل الشرقي لأستراليا. موسم الحرائق وعادة ما يصل موسم الحرائق إلى ذروته خلال أشهر الصيف من ديسمبر وحتى فبراير في المناطق الشرقية والجنوبية، الأكثر كثافة سكانية في أستراليا.

وقال هاينز، إن درجات الحرارة في المناطق النائية قد ترتفع عن متوسطها بنحو 15 درجة مئوية الموسمي الجمعة المقبل.

