زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة شينجيانغ الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة كوتشا في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع عند الساعة 7:38 صباحًا بتوقيت بكينوكان على عمق 15 كيلومترًا وعند التقاء خط عرض 40.92 درجة شمالًا وخط طول 83.97 درجة شرقًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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