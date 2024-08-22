إعلام عبري: الاشتباكات مع حزب الله تسببت بحرائق في 790 موقعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن الاشتباكات في جبهة الشمال مع حزب الله اللبناني تسببت بحرائق في 790 موقعا بمساحة 189 ألف دونم.

وأشارت القناة العبرية، مساء أمس الأربعاء، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ نقل قوات من غزة إلى الشمال ويولي أهمية أكبر لجبهة لبنان.

وفي أواخر يوليو الماضي، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن الجيش يعد قبل المناورة البرية في لبنان لتنفيذ عمليات جوية قوية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن لواء "الجبال" أنهى تدريبات تضمنت شن هجمات على لبنان وقتالا في ظروف معقدة واشتباكات داخل المدن.

وفي منتصف يونيو الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ سلسلة من التدريبات القتالية المختلفة على الساحة الشمالية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع يوليو الماضي، إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات.

كما أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي في أبريل الماضي، مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان، معلنا البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.