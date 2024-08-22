وزير الإسكان: تكليفات رئاسية جديدة بشأن شقق "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على سرعة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها، كما أصدر الوزير حزمة من التكليفات للإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وناقش الوزير مع أعضاء مكتبه الفنى، بشكل تفصيلي، التقارير التي أعدوها عن زياراتهم الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتي تشهد بعض المواقع بها تأخيرًا في معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما ناقش مع مسئولي الهيئة ورؤساء أجهزة تلك المدن، الأسباب التي أدت لتأخير معدلات التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لمستحقيها.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتي شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها في أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، كما وجه أعضاء المكتب الفنى ورؤساء أجهزة المدن بعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعًا.

كما وجه وزير الإسكان مسئولى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بوضع رؤية متكاملة لتوجيه التدفقات المالية طبقاً لأولويات التنفيذ المستهدفة، وكذا التكامل والتنسيق فى تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع العام، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، من أجل الانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل متزامن، حتى يتم تسليم الوحدات للحاجزين فور الانتهاء من الأعمال بالموقع.

وشدد الوزير على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ، كما وجه بتحديد نماذج لأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام بمواقع وحدات المبادرة، ويتم تعميمها على مختلف أجهزة المدن لسرعة إنجاز الأعمال، والتوسع فى استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائي المنخفض، والصيانة الدورية لأعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

ووجه المهندس شريف الشربيني، أيضًا بتفعيل دور وحدة التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل وضع اللمسات الجمالية بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، مثل الرسومات على أكشاك الكهرباء وغيرها من العناصر الجمالية بالموقع، وكذا توفير مقاعد للجلوس بأماكن الفراغات المتاحة، وزراعة الأشجار المظللة بجوارها، ومراعاة الدراسات الضوئية لتوزيع أعمدة الإنارة، إضافة لإيجاد حلول معمارية لمنطقة المناور مراعاة للشكل الجمالي للعمارات.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم العمل على سرعة مراجعة أي إجراءات تتعلق بمخططات مواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" من خلال مسئولى قطاع التخطيط، وأجهزة المدن الجديدة من أجل سرعة إنجاز الوحدات وتسليمها لمستحقيها.

وأضاف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك جولات ومتابعات ميدانية من مسئولى قطاع التنمية بمواقع المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية، من أجل ضغط معدلات العمل، وتذليل العقبات، وسرعة حل المشاكل لدفع معدلات العمل وبأعلى جودة.