فرص عمل مُتاحة برواتب تصل لـ 38 ألف جنيه.. تعرف على موعد انتهاء التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن عدد من فرص العمل والوظائف في البوسنة والهرسك، برواتب مميزة تصل لـ38 ألف جنيهًا، وتأمينات، ومواصلات، ومزايا عدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، تصل رواتب فرص عمل البوسنة والهرسك إلى 700 يورو شهريًا، وهو ما يعادل 38 ألف جنيه، للمهن، ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة.

ويستمر التقديم لمدة 7 أيام تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس 2024.

وستتواصل وزارة العمل، مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم جميع الأوراق المطلوبة.

وتابعت "العمل"، أن مميزات فرص العمل، تشمل التالي:

- توفير مبيت مكيف للعمال.

- وجبات أثناء فترة العمل.

- مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين صحى إضافي ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء.

- مدة العقد سنة وتجدد.

- بيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

- إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد إستلام العمل على دفعات.

- التقديم على فرص العمل مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء.

وجاءت التخصصات المطلوبة، كالتالي:

- 1 مهندس مدنى.

-8 عمال بناء.

-13 حداد مسلح.

-22 نجار مسلح.

-2 مبيض محارة ونقاش.

-2 مبلط.

-2 مثبت وجهات.

ويمكن التقديم على فرص العمل المتاحة من خلال، الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم إلى فرص العمل، كالتالي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.