لحظات رعب.. تفاصيل محاولة اختطاف مراهقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتدعت محكمة رجلاً بتهمة الاعتداء والاحتجاز غير القانوني على خلفية ما قام به تجاه أليكسيس.

وفقًا للتقارير، يُزعم أن الرجل دفع رأس الفتاة نحو باب سيارته في محاولة لإجبارها على الدخول، بينما كانت تصرخ طلبًا للمساعدة.

أليكسيس، البالغة من العمر 17 عامًا، ذكرت أن الرجل، البالغ من العمر 27 عامًا، عرض عليها مرتين أن يوصلها إلى منزلها، لكنها رفضت واستمرت في السير. وعندها خرج من سيارته، أمسك بمعصمها وهددها قائلاً: "سأضربك".

وفي وقت لاحق، وُجهت إلى الرجل تهمة أخرى باختطاف فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة ستيرلنغ هايتس، وذلك بعد نحو ساعة من فراره من مكان الحادث في بلدة كلينتون. وقد تم توثيق حادثة اختطاف الطفلة بكاميرات المراقبة، لكنها نجحت في الفرار بمساعدة أحد المارة.

المدعون أبدوا قلقًا كبيرًا من خطورة المتهم، وأصدر القاضي قرارًا باحتجازه دون إمكانية الإفراج بكفالة.

في رسالة تحذيرية وجهتها أليكسيس للأطفال الآخرين، شددت على أهمية اليقظة والانتباه للأشخاص المحيطين بهم، مؤكدة على ضرورة الحذر من محيطهم لأنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث.